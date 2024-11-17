عن ضمّ نيمار .. رئيسة بالميراس: لسنا عيّادة طبيّة !!

ردّت على الأنباء عن إمكانية تعاقد ناديها مع نيمار

ردّت ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي، على الأنباء التي ترددت مراراً مؤخراً عن إمكانية تعاقد ناديها مع مواطنها نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي.

وقالت بيريرا لشبكة "VIVA SPORT" ساخرة من هذه الأنباء "إن ناديها ليس عيادة طبية كي يتعاقد مع نيمار، إنه لاعب رائع، ولكننا نبرم الصفقات لنستفيد منها، ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق".

وكان اسم نيمار، الكثير الإصابات مؤخراً قد ارتبط بالانتقال الى ناديه الأول سانتوس، القريب من العودة الى دوري الأضواء في البرازيل، كما ارتبط بالانتقال الى بالميراس.







