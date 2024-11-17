الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عن ضمّ نيمار .. رئيسة بالميراس: لسنا عيّادة طبيّة !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عن ضمّ نيمار .. رئيسة بالميراس: لسنا عيّادة طبيّة !!
A-
A+

كرة القدم

2024-11-17 | 04:36
عن ضمّ نيمار .. رئيسة بالميراس: لسنا عيّادة طبيّة !!

ردّت على الأنباء عن إمكانية تعاقد ناديها مع نيمار

ردّت ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي، على الأنباء التي ترددت مراراً مؤخراً عن إمكانية تعاقد ناديها مع مواطنها نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي.
وقالت بيريرا لشبكة "VIVA SPORT" ساخرة من هذه الأنباء "إن ناديها ليس عيادة طبية كي يتعاقد مع نيمار، إنه لاعب رائع، ولكننا نبرم الصفقات لنستفيد منها، ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق".
وكان اسم نيمار، الكثير الإصابات مؤخراً قد ارتبط بالانتقال الى ناديه الأول سانتوس، القريب من العودة الى دوري الأضواء في البرازيل، كما ارتبط بالانتقال الى بالميراس.



عن ضمّ نيمار .. رئيسة بالميراس: لسنا عيّادة طبيّة !!

رياضة

كرة القدم

ليلى بيريرا

بالميراس

نيمار دا سيلفا

الهلال السعودي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !

اقرأ ايضا في كرة القدم

صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !
04:33

صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !

الجلسة حملت اسم "ناسا" نسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية

04:33

صور - ليمان ولويز مع كائن فضائي في ترويج ليوفنتوس !

الجلسة حملت اسم "ناسا" نسبة إلى وكالة الفضاء الأميركية

بيب غوارديولا مُدرباً للبرازيل .. في هذه الحالة
03:17

بيب غوارديولا مُدرباً للبرازيل .. في هذه الحالة

سوف يتولى منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل، إذا ...

03:17

بيب غوارديولا مُدرباً للبرازيل .. في هذه الحالة

سوف يتولى منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل، إذا ...

كلاسيكو السيدات: أرقام مذهلة لبرشلونة على ريال مدريد
02:15

كلاسيكو السيدات: أرقام مذهلة لبرشلونة على ريال مدريد

سحق مضيفه ريال مدريد (4-0) في عقر داره

02:15

كلاسيكو السيدات: أرقام مذهلة لبرشلونة على ريال مدريد

سحق مضيفه ريال مدريد (4-0) في عقر داره

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024