أياكس أمستردام يُعدّل شعاره بعد 34 عاماً .. ما هو السبب؟

لن تكون قمصان أياكس كما كانت عليه على مدار السنوات الـ34 الماضية

لن تكون قمصان أياكس كما كانت عليه على مدار السنوات الـ34 الماضية، اذ تقرر أن يضع فريق العاصمة الهولندية أمستردام مرة أخرى، الشعار الكلاسيكي للنادي على صدره ... وكما قيل، سوف يكون إلى الأبد.

سيكون التغيير رسميا بدءاً من موسم 2025-26 ، حيث يحتفل النادي في آذار - مارس بالذكرى السنوية الـ125 لتأسيسه، وهذا أحد الإجراءات التي يريد الاحتفال بها.

وشرح الرئيس التنفيذي للنادي مينو جيلين سبب التغيير فقال "سيحتفل أياكس بالذكرى السنوية الـ125 لتأسيسه في 18 آذار - مارس، وستشمل الاحتفالات الإعلان عن عودة الشعار الكلاسيكي، ونحن نعلم أن معظم معجبينا قد حلموا بهذه الأمنية لسنوات، واعتقدنا أن الذكرى هي الوقت المثالي لإعادة الشعار الكلاسيكي إلى معجبينا وإلى أنفسنا".

وتابع "أظهر التاريخ أننا في أفضل حالاتنا عندما نبقى صادقين مع الحمض النووي لأياكس، ولهذا السبب نبذل قصارى جهدنا داخل النادي للحفاظ على هذا الحمض النووي، من فلسفتنا الكروية إلى قيمنا الأساسية، اذ إن إعادة الشعار الكلاسيكي يرمز إلى هذا الالتزام، ويمثل تكريما لتاريخنا الغني".

بعد 34 عاما، سيتم الاحتفال بعودة الشعار الكلاسيكي إلى قمصان أياكس، وتحديداً يوم الأحد على ملعب يوهان كرويف أرينا، في مباراة تجمع أساطير أياكس أمستردام وأساطير ريال مدريد، لكن الشعار الكلاسيكي سيكون رسميا من موسم 2025-26 فصاعداً.







