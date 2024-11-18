روماريو يحدد بطل إسبانيا المقبل ويشيد برافينها

تحدث روماريو عن مستوى الفريق الكاتالوني هذا الموسم

تحدث روماريو دي سوزا فاريا، المهاجم الأسطوري لنادي برشلونة، عن المستوى الجيد للفريق الكاتالوني هذا الموسم، مشيراً إلى أنه قادر على الفوز بالليغا مرة أخرى.

وقال روماريو "أنا لست عادة من مشجعي كرة القدم ، ولكن عندما يتم ذكر برشلونة، لا يسعك إلا الانتباه، لدى النادي الآن فريق رائع، فازوا ببعض المباريات الجيدة، ولعبوا بشكل جيد، وأعتقد أننا سنكون أبطالا مرة أخرى هذا العام".

وتحدث روماريو، نجم البرازيل الذهبي، عن مواطنه رافينها، أفضل لاعبي برشلونة، فقال "إنه أحد أفضل اللاعبين اليوم، إنه واحد من الأفضل في العالم، إنه يؤدي بشكل جيد للغاية مع قميص برشلونة، وهو أيضا يبلي بلاء حسنا مع القميص البرازيلي"، مضيفاً "رافينها فخر لجميع البرازيليين، سيعطينا أشياء خاصة جدا في كرة القدم".





