صور - تمثال هاري كين الى النور بعد خمس سنوات

في العام 2019، وبتكليف من بلدية والثام فورست، تم إنشاء تمثال للمهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونيخ، بكلفة بلغت 7200 جنيه استرليني.
ترك المجلس البلدي تمثال كين في المخزن لنحو خمس سنوات، لأنه لم يتمكن من العثور على موقع مناسب، للاعب المولود في تلك المنطقة، والذي كان في صفوف توتنهام.
وذكرت صحيفة الصن البريطانية، أن التمثال جاء تكريماً لأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا بواقع 69 هدفاً و426 هدفاً في مسيرته ككل.
والتقط هاري كين الصور مبتسماً بجانب التمثال في مركز بيتر ماي الرياضي في العاصمة البريطانية لندن، وعلَّق قائلا "لحظة فخر حقيقية بالنسبة لي أن أعود إلى حيث بدأت حياتي في كرة القدم وأكشف عن تمثال، وآمل أن يساعد ذلك في إلهام الجيل القادم للعمل الجاد والإيمان بأنفسهم".