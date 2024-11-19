صور - تمثال هاري كين الى النور بعد خمس سنوات

ترك المجلس البلدي تمثال كين في المخزن لنحو خمس سنوات

في العام 2019، وبتكليف من بلدية والثام فورست، تم إنشاء تمثال للمهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونيخ، بكلفة بلغت 7200 جنيه استرليني.



ترك المجلس البلدي تمثال كين في المخزن لنحو خمس سنوات، لأنه لم يتمكن من العثور على موقع مناسب، للاعب المولود في تلك المنطقة، والذي كان في صفوف توتنهام. ترك المجلس البلدي تمثال كين في المخزن لنحو خمس سنوات، لأنه لم يتمكن من العثور على موقع مناسب، للاعب المولود في تلك المنطقة، والذي كان في صفوف توتنهام.