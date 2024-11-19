مدرب يردّ الهزائم الى الاشباح وزوجته تُطهر الملعب !!

سيطلب من زوجته "تطهير المنطقة القريبة من "مقبرة قديمة"

ردّ إيان هولواي، مدرب سويندون تاون، الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، الأداء السيئ لفريقه، إلى ملعب التدريبات، الذي تعيش فيه "أشباح".

وقال هولواي، البالغ من العمر 61 عاماً، إن "بعض الأشياء الغريبة حدثت"، بعد أن أُصيب أولي كلارك، قائد الفريق، بتمزق في وتر كاحله أثناء التدريب الأسبوع الماضي، وأضاف أنه سيطلب من زوجته "تطهير المنطقة القريبة من "مقبرة قديمة".

وتابع هولواي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "أنا مدمر تماماً، وسأحاول تطهير منطقة ملعب التدريب، لأن الناس أخبروني أنها مسكونة، فهناك مقبرة في مكان قريب، وبصراحة، أنا لا أمزح".

وقال هولواي "أعتقد أن ملعب التدريب الخاص بنا قريب جدا من موقع دفن قديم، وسأطلب من زوجتي أن تعتذر لكل هؤلاء الأشخاص، على امل أن يحالفنا الحظ أكثر"، لكنه لن "يتبول في جميع أركان الملعب الأربعة في سانت أندروز لدرء اللعنة المزعومة"، كما فعل مدرب برمنغهام السابق باري فراي.

ويحتل سويندون المركز الـ22 في دوري الدرجة الثالثة، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ تعيين هولواي في تشرين الأول - أكتوبر الماضي



