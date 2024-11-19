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فيديو - منظمة أران تقتحم منزل بيكيه وتهاجم "لناس الفاخرين" !!

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فيديو - منظمة أران تقتحم منزل بيكيه وتهاجم &quot;لناس الفاخرين&quot; !!
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كرة القدم

2024-11-19 | 00:53
فيديو - منظمة أران تقتحم منزل بيكيه وتهاجم "لناس الفاخرين" !!

رسموا عبارة "اخرجوا مع الأشخاص الفاخرين"

دخلت منظمة الشباب المرتبطة بكأس العالم ممتلكات لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه في منطقة سيردانيا في جيرونا التابعة لمقاطعة كاتالونيا.
وأوضحت منظمة أران، وهي منظمة شبابية مرتبطة بكأس العالم، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن نشطاء منها دخلوا عقاراً لجيرارد بيكيه، ورسموا عبارة "اخرجوا مع الأشخاص الفاخرين" على جدرانه.
هذه الخطوة، هي جزء من حملة تريد "أران" من خلالها "شن هجوم ضد الزراعة الأحادية السياحية التي تخنق جبال البرانس، وضد الناس الفاخرين، والمضاربين الذين يجعلون من حياتنا بؤسا".
وجاء في الرسالة "بينما يتعين علينا مغادرة (سيردانيا) لأننا لا تستطيع دفع الإيجار، فإن 64٪ من المساكن هي عبارة عن طابقين ثان وثالث (...) لشخص سخيف ومتكبر، نحن لسنا خلفيتك".
في بعض الصور التي تم تداولها، أمكن ملاحظة كيف يقوم الشباب برش مقر إقامة بيكيه بالرسائل المذكورة أعلاه، والتي يهاجمون فيها "الأشخاص الفاخرين"، بينما يؤكد التعليق الصوتي أن "الأشخاص الفاخرين من برشلونة الذين يأتون للاستمتاع على منحدرات التزلج وملاعب الجولف ليس لهم مكان في أراضينا".


فيديو - منظمة أران تقتحم منزل بيكيه وتهاجم "لناس الفاخرين" !!

رياضة

كرة القدم

جيرارد بيكيه

منظمة أران

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