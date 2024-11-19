فيديو - منظمة أران تقتحم منزل بيكيه وتهاجم "لناس الفاخرين" !!

🫵❌Assenyalem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué



🌱Passem a l'ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria



💥Pijos de merda, no som el vostre decorat pic.twitter.com/clDKoNb5qR — Arran (@Arran_jovent) November 17, 2024

دخلت منظمة الشباب المرتبطة بكأس العالم ممتلكات لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه في منطقة سيردانيا في جيرونا التابعة لمقاطعة كاتالونيا.وأوضحت منظمة أران، وهي منظمة شبابية مرتبطة بكأس العالم، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن نشطاء منها دخلوا عقاراً لجيرارد بيكيه، ورسموا عبارة "اخرجوا مع الأشخاص الفاخرين" على جدرانه.هذه الخطوة، هي جزء من حملة تريد "أران" من خلالها "شن هجوم ضد الزراعة الأحادية السياحية التي تخنق جبال البرانس، وضد الناس الفاخرين، والمضاربين الذين يجعلون من حياتنا بؤسا".وجاء في الرسالة "بينما يتعين علينا مغادرة (سيردانيا) لأننا لا تستطيع دفع الإيجار، فإن 64٪ من المساكن هي عبارة عن طابقين ثان وثالث (...) لشخص سخيف ومتكبر، نحن لسنا خلفيتك".في بعض الصور التي تم تداولها، أمكن ملاحظة كيف يقوم الشباب برش مقر إقامة بيكيه بالرسائل المذكورة أعلاه، والتي يهاجمون فيها "الأشخاص الفاخرين"، بينما يؤكد التعليق الصوتي أن "الأشخاص الفاخرين من برشلونة الذين يأتون للاستمتاع على منحدرات التزلج وملاعب الجولف ليس لهم مكان في أراضينا".