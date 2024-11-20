مشاكل بين برشلونة وباريس سان جيرمان بسبب يامال

عرض 250 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال

في وقت سابق من هذا العام، كشف رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، أنّ أحد الأندية التي لم يكشف عن اسمها، عرض 250 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال، وتمّ رفض العرض، لتنتشر العديد من التكهنات حول هوية النادي الذي قدّم هذا المبلغ الضخم للاعب يبلغ من العمر 17 عاماً فقط.

يوم الثلاثاء، أكّد إنريك ماسيب، وهو مستشار في برشلونة، وصديق مقرّب من لابورتا أيضاً لبرنامج "التشيرينجيتو" أنّ باريس سان جيرمان هو النادي الذي تقدّم بالعرض لضم اللاعب المتألّق الذي لعب دوراً بارزاً في تحقيق منتخب إسبانيا للقب اليورو الصيف الماضي.

في المقابل، تمّ نفي هذه المعلومات الآن من قبل باريس سان جيرمان نفسه، فقد صرّح أحد مستشاري النادي لصحيفة ليكيب، نافياً "بشكل قاطع" هذه الادعاءات، قائلاً إنّه لم يتمّ اتخاذ أي خطوة رسمية للتعاقد مع لامين يامال من قبل نادي العاصمة الفرنسيّة.

ولأنه يدرك ان برشلونة ليس لديه أي نية لبيع يامال، كونه أكثر اللاعبين الذين لا غنى عنهم، فإن باريس سان جيرمان وفق المستشار نفسه، لم يقم بأي خطوة للتعاقد مع اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب شاب من فرانس فوتبول.





