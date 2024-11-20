المعركة الأبدية بين برشلونة وريال مدريد تتجدد على لاعب ..

هي معركة كلاسيكية وأبدية بين برشلونة وريال مدريد على التعاقد مع لاعبين شباب وموهوبين، والفصل الألف من القتال بين الناديين، يمكن أن يكون أنطونيو كورديرو، البالغ 18 سنة.

وكانت موندو ديبورتيفو كشفت الصيف الماضي أن برشلونة قدم عرضا للاعب الموهوب الناشط في نادي ملقة، والذي لعب على الرغم من صغر سنه، 22 مباراة مع الفريق الأول في الموسم الماضي، وأراده البلاوغرانا في الصيف الفائت لتعزيز تشكيلة برشلونة أتلتيك، لكن الأمور لم تنجح.

بالأمس، أشار راديو ماركا، أن ريال مدريد دخل بقوة في المعركة للتعاقد معه، حيث ينتهي عقد اللاعب في حزيران - يونيو المقبل، والمفاوضات مع ملقة لتجديد عقده لا تؤتي ثمارها، وتردد أن سانتياغو سولاري، مدير كرة القدم في ريال مدريد، سافر شخصيا للاستفسار عن الوضع.

يبقى أن نرى ما إذا كان برشلونة سيتحرك لمحاولة تأمين توقيع كورديرو، أو ما إذا كان ريال مدريد هو الذي سيحصل على اللاعب الموهوب.







