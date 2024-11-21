مستر بيست ضيف كريستيانو رونالدو لـ"تحطيم الانترنت" !!

أعلن عن ضيفه المرتقب على قناته الخاصة على منصة "يوتيوب"

أعلن أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عن ضيفه المرتقب على قناته الخاصة على منصة "يوتيوب"، بعدما أحاطه لفترة تشويقية بالكثير من السرية والتشويق، قائلاً انه سيحطم الإنترنت.

وذكر رونالدو إن "الضيف الذي سيحطم الإنترنت هو اليوتيوبر الأميركي الشهير مستر بيست" الذي يمتلك ما يزيد على 331 مليون مشترك، وهو صاحب أكبر قناة على منصة إنشاء المحتوى الشهيرة.

ونشر رونالدو صورة تجمعه مع مستر بيست1 مرفقة بعبارة "ألتقي بمستر بسيت من أجل تحطيم الإنترنت"، وذلك على القناة التي أطلقها منذ أشهر قليلة، وحطم كل الأرقام القياسية من حيث عدد المشتركين في فترة قصيرة، وبلغوا نحو 70 مليوناً حالياً.







