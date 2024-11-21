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بعد أولمبياكوس ونوتنغهام .. الملياردير اليوناني يفاوض لشراء فاسكو

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بعد أولمبياكوس ونوتنغهام .. الملياردير اليوناني يفاوض لشراء فاسكو
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كرة القدم

2024-11-21 | 01:42
بعد أولمبياكوس ونوتنغهام .. الملياردير اليوناني يفاوض لشراء فاسكو

يجري محادثات لشراء حصة مسيطرة في نادي فاسكو دا جاما

يجري الملياردير اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي نوتنغهام فورست الانجليزي، محادثات لشراء حصة مسيطرة في نادي فاسكو دا جاما البرازيلي التاريخي، والتي من المرجح أن تسفر عن دور رئيسي للمدير الرياضي السابق لأرسنال إيدو جاسبار.
ويقوم قطب الشحن اليوناني ببناء مجموعته العالمية متعددة الأندية، بما في ذلك استحواذه على أولمبياكوس، النادي الأكثر نجاحا في اليونان تاريخيا، وناديي الفورست وريو افي البرتغالي، وهو يبحث في إمكانيات استثمارية مختلفة، بما في ذلك نادي مونزا الإيطالي.
أما فاسكو دا جاما، من ريو دي جانيرو، فكان تحت سيطرة 777 بارتنرز، المستثمرين الأميركيين الذين سعوا إلى إضافة إيفرتون إلى مجموعتهم متعددة الأندية، قبل انهيار نموذجهم المالي هذا العام.
تحت سيطرة 777 بارتنرز، تمت ترقية فاسكو دا جاما مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي في العام 2022، لكن مجموعة الاستثمار الأميركية لم تتمكن من الحفاظ على نموذجها المالي، وباتت تخضع لسيطرة شركة التأمين الأميركية العملاقة A-Cap، أكبر دائنيها التي تقوم ببيع الأندية.



بعد أولمبياكوس ونوتنغهام .. الملياردير اليوناني يفاوض لشراء فاسكو

رياضة

كرة القدم

إيفانجيلوس ماريناكيس

نوتنغهام فورست

فاسكو دا جاما

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