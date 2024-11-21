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المهاجم السويدي يتجاوز رونالدو ويُرعب حُرّاس العالم

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المهاجم السويدي يتجاوز رونالدو ويُرعب حُرّاس العالم
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كرة القدم

2024-11-21 | 01:43
المهاجم السويدي يتجاوز رونالدو ويُرعب حُرّاس العالم

سجل مهاجم سبورتنج لشبونة أربعة أهداف في فوز السويد الكاسح على أذربيجان

سجل مهاجم سبورتنج لشبونة أربعة أهداف في فوز السويد الكاسح على أذربيجان (6-0)، ضمن دوري أمم أوروبا، بقيادة المدرب فرناندو سانتوس.
لم نصل حتى إلى نهاية العام بعد، وقد كتب فيكتور جيوكيرس بالفعل فصلا آخر في تاريخ كرة القدم، حيث حقق أداء مذهلا في كل مباراة، متجاوزا الرقم القياسي لأهداف كريستيانو رونالدو للعام 2023.
ومع اقتراب الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم، كان مهاجم سبورتنج قد عادل إجمالي أهداف كريستيانو البالغ 54 هدفا في العام السابق، وهو إنجاز أكسبه الاعتراف به كأفضل هداف في العالم في ذلك الوقت، وهو الآن يبلغ 58 هدفا.
يشار إلى أنه من بين الـ58 هدفا، احتفل فيكتور جيوكيرس بـ32 هدفا في الموسم الحالي ما بين آب - أغسطس وتشرين الثاني - نوفمبر، بينما جاءت الأهداف الـ26 المتبقية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023.
كذلك، لا يمكن إيقاف اللاعب مع فريقه سبورتنج، حيث سجل المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً، 45 هدفا هذا العام، واحتفل بـ13 بألوان منتخبه الوطني.




المهاجم السويدي يتجاوز رونالدو ويُرعب حُرّاس العالم

رياضة

كرة القدم

سبورتنج لشبونة

فرناندو سانتوس

فيكتور جيوكيرس

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