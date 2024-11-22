نتفلكس تُطلق الفيلم الوثائقي "إنطلاقة الموسم" عن الدوري السعودي

تضمن الكثير من الخبايا التي يتمنى الجمهور معرفتها

عرضت منصة نتفلكس، الفيلم الوثائقي "إنطلاقة الموسم"، حول الدوري السعودي لكرة القدم، تضمن الكثير من الخبايا التي يتمنى الجمهور معرفتها.

وحفل الفيلم الوثائقي بحوارات أبرزها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، الذي نشر مقطع فيديو على منصة إكس، أرفقه بعبارة "قصتنا .. من دون فلتر".

ووصف كريستيانو اللحظة المريرة التي عاشها، وهي بعد خسارة فريقه النصر نهائي كأس الملك أمام الهلال بركلات الترجيح فقال "لا يوجد كمال في هذه الحياة وذلك جزء من الرحلة، ولكن إذا لم أشعر بالحزن الشديد، فلن أفعل ذلك، لن أكون كريستيانو .. أنا هنا من أجل الفوز وحصد الألقاب وتحسين أداء النصر وتطوير إمكانيات الدوري".

كما أبدى الدون سعادته بلقب هداف الدوري السعودي، وقال النجم البرتغالي "تمنيت ذلك وحققته، لذلك أنا سعيد للغاية".



