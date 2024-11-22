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المغنّي الشهير تدخل وأقنع لاعباً بالإنضمام لفريقه

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المغنّي الشهير تدخل وأقنع لاعباً بالإنضمام لفريقه
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كرة القدم

2024-11-21 | 23:35
المغنّي الشهير تدخل وأقنع لاعباً بالإنضمام لفريقه

لعب دوراّ بارزاً في حسم صفقة قبل أن يشارك في حفل تيلور سويفت

ذكر مارك آشتون، الرئيس التنفيذي لنادي إيبسويتش تاون، أن المغني الإنجليزي إد شيران، لعب دوراّ بارزاً في حسم صفقة صيفية، قبل أن يشارك في حفل مع المطربة الأميركية تيلور سويفت، في ملعب ويمبلي.

وكان شيران، البالغ 33 عاماً، قد حقق حلم أحد المشجعين، عندما استحوذ على حصة أقلية في نادي مسقط رأسه في آب - أغسطس  الماضي، دون أن ينضم إلى مجلس إدارته.

وعاد المغني الإنجليزي لتحقيق رغبة للنادي هذه المرة، وقال آشتون "في الصيف، كنا نحاول إقناع لاعب بالانضمام إلينا، وحين أدركنا أنه من عشاق شيران، انضم إد الى اتصال (زوم) معه على أرضية الملعب، قبل أن يصعد على المسرح إلى جانب تيلور سويفت".

ولم يحدد آشتون هوية للاعب، لكنه قال "بالتأكيد سجل بعض الأهداف"، ما يعني أنه إما ليام ديلاب الذي انضم من مانشستر سيتي في تموز - يوليو الماضي، أو سامي سموديكس الذي انضم من بلاكبيرن روفرز في آب - أغسطس الماضي، أي قبل يوم واحد من الحفل.

ونشر المهاجم الأيرلندي صورة وهو يحتفل مع شيران بعد الهدف الذي سجله في مرمى توتنهام هوتسبير هذا الشهر، ليمنح الفريق انتصاره الأول هذا الموسم.

المغنّي الشهير تدخل وأقنع لاعباً بالإنضمام لفريقه

رياضة

كرة القدم

مارك آشتون

إيبسويتش تاون

إد شيران

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