إليكم سيارة ميسي التي تبلغ قيمتها 36 مليون دولار

كلفته أكثر مما كسبه مايكل جوردان في موسم واحد

اشترى ليونيل ميسي ذات مرة سيارة فيراري، وكلفته أكثر مما كسبه مايكل جوردان في موسم واحد في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة، خلال مسيرته الأسطورية.

وقام ميسي ، وهو ثاني أغنى لاعب كرة قدم على هذا الكوكب بعد كريستيانو رونالدو، بتجميع مجموعة رائعة من السيارات الفاخرة، ويشمل أسطوله Pagani Zonda و Tricolore edition و Cadillac Escalade و Maserati Gran Turismo MC Stradale، ناهيك عن سيارة فيراري 335 S Spider Scaglietti، التي تبلغ قيمتها 36 مليون دولار.

ووفقاً لموقع غول، اشترى ميسي سيارة فيراري 335 إس في مزاد، وهي معروفة أيضا باسم "حصان القفز لعام 1957"، بمحرك V12 سعة 4.0 لتر يعمل بسحب طبيعي، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 300 كيلومتر في الساعة، ما يعني أنها تساوي أكثر مما كسبه جوردان خلال أحد مواسمه.

وينظر إلى لاعب كرة السلة البالغ من العمر 61 عاما، والذي فاز بست بطولات في الدوري الاميركي للمحترفين مع شيكاغو بولز، على نطاق واسع على أنه أعظم لاعب كرة سلة في التاريخ، وشهد موسمه الأكثر ربحا في الدوري الأميركي للمحترفين كسب 33.1 مليون دولار.





