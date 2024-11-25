فيديو - روي كين لمُشجع: سأنتظرك في موقف السيارات

Roy Keane telling a Ipswich fan that "he's waiting at the car park"😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/cs8FqRDGaM — No Context Fan TV (@NoContext_FanTv) November 24, 2024

قال روي كين لمشجع إيبسويتش تاون "سأنتظرك في موقف السيارات" في مواجهة غاضبة بعد أول مباراة للمدرب روبن أموريم مع مانشستر يونايتد.وقع الحادث بعد التعادل (1-1) يوم أمس الأحد بين "الشياطين الحمر" وإيبسويتش، وكانت المباراة هي أول ظهور لأموريم في إنجلترا، بعد استبدال إيريك تن هاج.ولكن على الرغم من تقدمه مبكراً، لم يتمكن يونايتد من تحقيق الفوز، فاحتدمت الأمور بعد نهاية المباراة بين أحد مشجعي إيبسويتش والمحلل كين، الذي أمضى عامين كمدرب لإيبسويتش من 2009 الى 2011، حيث فاز بـ28 مباراة فقط من أصل 81 وأقيل في منتصف موسم 2010-11.وأظهر الفيديو كين وهو يغادر موقعه في سكاي سبورتس، قبل أن يمشي إلى الخط الجانبي، حيث كان أحد المشجعين بإنتظاره، وشوهد المحلل وهو يتحدث بحرارة إلى الرجل ويشير بيديه، حيث بدا المشجع متحمساً، وسُمع الاول يقول "سأنتظرك في موقف السيارات"، ورد أحدهم بشتم كين.وجاءت حادثة كين مع مشجع إيبسويتش بعد أشهر من إدانة أحد مشجعي أرسنال بالتعرض له، حيث أدين سكوت لو بالاعتداء على كين في مباراة في أيلول - سبتمبر 2023، وحكم قاض بأنه ضرب رأس المحلل ودفعه عبر الأبواب في ملعب الإمارات في أرسنال لاحتفاله بهدف يونايتد.