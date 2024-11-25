الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - روي كين لمُشجع: سأنتظرك في موقف السيارات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - روي كين لمُشجع: سأنتظرك في موقف السيارات
A-
A+

كرة القدم

2024-11-25 | 01:00
فيديو - روي كين لمُشجع: سأنتظرك في موقف السيارات

في مواجهة غاضبة بعد أول مباراة للمدرب روبن أموريم

قال روي كين لمشجع إيبسويتش تاون "سأنتظرك في موقف السيارات" في مواجهة غاضبة بعد أول مباراة للمدرب روبن أموريم مع مانشستر يونايتد.
وقع الحادث بعد التعادل (1-1) يوم أمس الأحد بين "الشياطين الحمر" وإيبسويتش، وكانت المباراة هي أول ظهور لأموريم في إنجلترا، بعد استبدال إيريك تن هاج.
ولكن على الرغم من تقدمه مبكراً، لم يتمكن يونايتد من تحقيق الفوز، فاحتدمت الأمور بعد نهاية المباراة بين أحد مشجعي إيبسويتش والمحلل كين، الذي أمضى عامين كمدرب لإيبسويتش من 2009 الى 2011، حيث فاز بـ28 مباراة فقط من أصل 81 وأقيل في منتصف موسم 2010-11.
وأظهر الفيديو كين وهو يغادر موقعه في سكاي سبورتس، قبل أن يمشي إلى الخط الجانبي، حيث كان أحد المشجعين بإنتظاره، وشوهد المحلل وهو يتحدث بحرارة إلى الرجل ويشير بيديه، حيث بدا المشجع متحمساً، وسُمع الاول يقول "سأنتظرك في موقف السيارات"، ورد أحدهم بشتم كين.
وجاءت حادثة كين مع مشجع إيبسويتش بعد أشهر من إدانة أحد مشجعي أرسنال بالتعرض له، حيث أدين سكوت لو بالاعتداء على كين في مباراة في أيلول - سبتمبر 2023، وحكم قاض بأنه ضرب رأس المحلل ودفعه عبر الأبواب في ملعب الإمارات في أرسنال لاحتفاله بهدف يونايتد.




فيديو - روي كين لمُشجع: سأنتظرك في موقف السيارات

رياضة

كرة القدم

روي كين

إيبسويتش تاون

روبن أموريم

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيارة تدهس الجماهير بعد مباراة أستون فيلا
فيديو - أغرب هدف عكسي يمكن مشاهدته

اقرأ ايضا في كرة القدم

ميسي يتجه الى الاستثمار في الرياضة الميكانيكية
04:26

ميسي يتجه الى الاستثمار في الرياضة الميكانيكية

الى جانب مشواره الكروي المستمر مع إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني

04:26

ميسي يتجه الى الاستثمار في الرياضة الميكانيكية

الى جانب مشواره الكروي المستمر مع إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني

سيارة تدهس الجماهير بعد مباراة أستون فيلا
04:21

سيارة تدهس الجماهير بعد مباراة أستون فيلا

عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس (2-2)

04:21

سيارة تدهس الجماهير بعد مباراة أستون فيلا

عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس (2-2)

فيديو - أغرب هدف عكسي يمكن مشاهدته
00:58

فيديو - أغرب هدف عكسي يمكن مشاهدته

ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي للهواة

00:58

فيديو - أغرب هدف عكسي يمكن مشاهدته

ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي للهواة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024