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عارضة أزياء تقود حملة DNA ضد البرازيلي نيمار

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عارضة أزياء تقود حملة DNA ضد البرازيلي نيمار
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كرة القدم

2024-11-26 | 01:58
عارضة أزياء تقود حملة DNA ضد البرازيلي نيمار

بدأت عارضة الأزياء المجرية حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت

بدأت غابرييلا جاسبار، عارضة الأزياء المجرية السابقة، حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، لمساعدتها في تحقيق رغبتها في إجراء اختبار الحمض النووي (DNA)، لطفلتها البالغة من العمر 10 سنوات، والتي تدّعي بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، هو والدها.
ونشرت غابرييلا رابط الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان (DNA)، مرفقة بصور لابنتها وتعليق "لا ينبغي للطفل أن يعاني في غياب ما يستحقه حقاً وما يحق له".
ونشرت في وصف الحملة باللغة البرتغالية "بناءً على نصيحة العديد من الأشخاص الطيبين، أقوم بتنظيم حملة لجمع التبرعات حتى يتحقق حلم ابنتي في أقرب وقت ممكن، ويمكنها أخيراً أن تكون مع والدها، فالأسرة هي أهم شيء في حياة الطفل، شكرا جزيلاً".
وترغب غابرييلا في جمع 10 آلاف يورو، وهي قالت مؤخراً "أب لديه 4 أطفال، لكن يبدو أن واحداً فقط مرغوب فيه ومحبوب، بينما الآخرون محتقرون، إنه يدعم الأصدقاء وعائلة صديقته ولا يساعد ابنته الأخرى".



عارضة أزياء تقود حملة DNA ضد البرازيلي نيمار

رياضة

كرة القدم

غابرييلا جاسبار

نيمار دا سيلفا

الهلال السعودي

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