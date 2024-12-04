النجم الأرجنتيني يتعرّض للسرقة وخطيبته تتهم موظفاً لديهما

عانى من الاعتداء والسرقة على منزله في المدينة الاندلسية

عانى فالنتين باركو، الظهير الأرجنتيني المعار من برايتون دون خيار الشراء إلى إشبيلية، من الاعتداء والسرقة على منزله في المدينة الاندلسية.

وأبلغت ياز جورغي، خطيبة لاعب كرة القدم، على شبكات التواصل الاجتماعي عن السرقة في منزلهما، وشاركت صوراُ، وكتيت "الوصول إلى منزلك والعثور عليه منهوبا هكذا، القدوم إلى بلد مليء بالأوهام وأنه لا يمكنك الهدوء، كل شيء غريب جدا، لا تثق حتى في ظلك".

كما نشرت المؤثرة المعروفة مقاطع فيديو للاعتداء، تم تسجيلها بواسطة كاميرات المراقبة "دخل رجلان من المنزل المجاور، وكانا داخل المنزل لمدة 50 دقيقة وغادرا قبل 10 دقائق من وصولنا ... الشيء الغريب هو أن موظفا واحدا فقط (في المنزل) كان يعرف تحركاتنا في تلك الساعات".

ولا يمر فالنتين باركو، لاعب بوكا جونيورز السابق، بوضع رياضي جيد في إشبيلية بقيادة فرانسيسكو خافيير جارسيا بيمينتا، ومن المحتمل ان يعود إلى برايتون، وهو لم يلعب في خمس من آخر سبع مباريات في الليغا.











