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اللاعب الذي أراد مواجهة رونالدو .. وقّع مع النادي الخطأ

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اللاعب الذي أراد مواجهة رونالدو .. وقّع مع النادي الخطأ
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كرة القدم

2024-12-05 | 01:39
اللاعب الذي أراد مواجهة رونالدو .. وقّع مع النادي الخطأ

ثيافي جيفان بيفوما كولوسا، كونغولي، مواليد فرنسا 1992، لاعب تنقل بين 16 نادياً في 13 عاماً، وأكثر من ناد واحد في الموسم: لاس بالماس، ويست بروميتش ألبيون، ألميريا، غرناطة، ريمس، باستيا، أوسمانلسبور، سيفاسبور، أنقاراغوتشو، يني مالاتياسبور، شنتشن، مدينة هيلونغجيانغ الجليدية، بورساسبور، الاتحاد الدولي لكرة القدم، كيفيسيا واستقلال خوزستان.
أدت قصته المذهلة إلى التوقيع مع استقلال خوزستان، حيث وصل الدولي الكونغولي الى إيران في محاولة للسير على خطى ... كريستيانو رونالدو (!!).
حلم ثيافي بفكرة مواجهة CR7 والنصر السعودي مع فريقه الجديد في دوري أبطال آسيا، لكن المشكلة هي أنه اختار النادي الخطأ، فقد أراد اللعب لنادي استقلال ووقع مع استقلال خوزستان.
وقال ثيافي "أتيحت لي الفرصة للعب في تركيا، لكن زوجتي لم ترغب في الانتقال إلى هناك، وأنا أردت أن ألعب ضد كريستيانو رونالدو قبل أن أعتزل، وسمعت عن اهتمام الاستقلال، ولاحظت أنهم يواجهون النصر، فقلت لنفسي، هذا هو الفريق الذي أريد أن ألعب من أجله"."
وأضاف ضاحكاً "لم أكن أعتقد أن هناك اثنين (استقلال) في إيران، عندما وصلت إلى طهران، اتصل بي مواطني جايل كاكوتا (رايو وإشبيلية وديبورتيفو) للحضور لرؤيتي في الفندق، ثم اتصل بي مرة أخرى ليضحك علي، وقال أنت تلعب مع الاستقلال الصغير، نحن في الكبير، أنت تدافع ونحن نهاجم".
ومع ذلك، انتقم ثيافي بسرعة "لم أهتم لأننا فزنا بالمباراة ضدهم (1-0) بفضل هدفي"، وسيبقى ينتظر اللعب يوما ما ضد كريستيانو.


اللاعب الذي أراد مواجهة رونالدو .. وقّع مع النادي الخطأ

رياضة

كرة القدم

ثيافي جيفان بيفوما كولوسا

كريستيانو رونالدو

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