برشلونة قطع مسافة هامة للتعاقد مع المدافع الألماني الدولي

برشلونة قدم عرضه الأول لضم قلب الدفاع الدولي الالماني

ذكرت شبكة ريليفو الإسبانية، أن المدير الرياضي لنادي برشلونة، البرتغالي ديكو، عقد اجتماعاً هاماً مع جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، ووكيله بيني زهافي، في مدينة ليفركوزن.

وقالت الشبكة أن برشلونة قدم عرضه الأول لضم قلب الدفاع الدولي الالماني، سعياً الى حسم التعاقد في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني - يناير المقبل، قبل ضم اللاعب في حزيران - يونيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الشبكة أن الاجتماع كان ممتازاً، وأن العلاقات الجيدة بين الأطراف المعنية، تجعل برشلونة صاحب الأفضلية بين الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب الذي يبدو أن مواطنه هانسي فليك، مدرب البلاوغرانا، يلعب دوراً مؤثراً للغاية في اتمام الصفقة.

وسيكون اللاعب بمثابة صفقة انتقال حرّ لبرشلونة، وينافس عليه كما ذّكر كل من بايرن ميونيخ وريال مدريد، لكن يبدو أن رغبة اللاعب في الانتقال تحديداً الى برشلونة سوف تُسهّل الأمور، كذلك علاقة وكيله الطيبة مع رئيس نادي برشلونة.







