ميسي يوجه رسالة الى جماهير برشلونة فماذا قال؟

وجه النجم الأرجنتيني رسالة الى فريقه السابق برشلونة

لمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيسه يوم 29 تشرين الثاني - نوفمبر 1899، واحتفاله قبل أيام بذلك، وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي حالياً، رسالة الى فريقه السابق برشلونة الذي غادره في عام 2021.

وقال ميسي في هذه المناسبة في حديث مع صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، متحدثاً الى جماهير البلاوغرانا "رسالة الى جماهير برشلونة؟ أفتقدكم جميعكم كثيرا، وآمل أن نتمكن من الالتقاء مرة أخرى قريبا، وأن تشعروا بالفخر بأن تكونوا جزءا من أفضل ناد في العالم".

وأضاف الاسطورة الذي لعب 17 عاماً لبرشلونة "أتمنى أن أرى برشلونة وهو يفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى، فاذا كنت لاعباً في برشلونة، لا يمكنك أبدا أن تقبل بالمركز الثاني، أتمنى أن يعود النادي لما كان عليه دائما، بالإضافة إلى كونه مرجعا عالميا، وهو لم يتوقف عن كونه كذلك".







