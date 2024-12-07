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خصلة شعر مارادونا بـ50 ألف دولار !!

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خصلة شعر مارادونا بـ50 ألف دولار !!
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كرة القدم

2024-12-07 | 04:28
خصلة شعر مارادونا بـ50 ألف دولار !!

تعرض دار أغوتيس للمزادات 200 من التذكارات المرتبطة بعدد من نجوم الرياضة


تعرض دار أغوتيس للمزادات، نحو 200 من التذكارات المرتبطة بعدد من نجوم الرياضة، في مزاد يقام في العاصمة الفرنسية باريس، في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ومن بين هذه التذكارات، خصلة من شعر الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، يبلغ طولها حوالي 3 أو4 سنتيمترات، قصها صديقه ستيفانو سيسي.
وتوقع الخبير الرياضي في "أغوتيس"، أن تجلب الخصلة ما بين 35 ألف و50 ألف يورو، وقال أنه تم قصّها خلال العام 2018.
كما يُعرض في المزاد قميص مارادونا الذي يذكّر بمرور 38 عاما على فوز الأرجنتين بكأس العالم 1986 في إيطاليا، ويعود تاريخه إلى العام 2017، وقد طُبع عليه صورة اليد اليسرى للنجم الأرجنتيني مع إهداء، ويقدر سعره بما يتراوح بين 40 ألف و80 ألف يورو.






خصلة شعر مارادونا بـ50 ألف دولار !!

رياضة

كرة القدم

دار أغوتيس للمزادات

دييغو أرماندو مارادونا

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