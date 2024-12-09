مانشستر يونايتد في الموقع الأسوأ بعيداً عن ليفربول

تراجع مانشستر يونايتد الى الترتيب الأسوأ في تاريخه منذ الموسم 1986-1987

بعد خسارتيه المتتاليتين (0-2) أمام أرسنال و(2-3) أمام نوتنغهام فوريست، في الجولتين 14 و15 من الدوري الانجليزي الممتاز، تراجع مانشستر يونايتد الى الترتيب الأسوأ في تاريخه منذ الموسم 1986-1987.

وبات المان يونايتد في المرتبة 13 في الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من خمس انتصارات وأربع تعادلات وست هزائم، وهو يبتعد برصيد مُضاعف حالياً عن المتصدر ليفربول (38 نقطة)، على الرغم من استبدال المدرب الهولندي ايريك تن هاغ بخلفه البرتغالي روبن أموريم.









