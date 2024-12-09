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برشلونة يوّقع مع الحارس الأميركي الشباب لسنوات

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برشلونة يوّقع مع الحارس الأميركي الشباب لسنوات
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كرة القدم

2024-12-09 | 09:03
برشلونة يوّقع مع الحارس الأميركي الشباب لسنوات

ينظرون إليه على أنه خيار محتمل طويل الأجل للمركز الأول في الفريق

سوف يوقع حارس مرمى برشلونة دييجو كوشين، عقداً جديداً اليوم مع البلاوجرانا، حيث يعتبر المسؤولون في النادي حارس مرمى المنتخب الأميركي، البالغ من العمر 18 عاماً، واحداً من ألمع نجوم المستقبل، وينظرون إليه على أنه خيار محتمل طويل الأجل للمركز الأول في الفريق.
وكان قد تمّ الإعلان عن عقد جديد لكوشين في وقت سابق من هذا العام، لكن التقارير تقول إنّ العقد لم يتم توقيعه أبداً، ويقال الآن أنّ الحارس سيوقّع على عقد سيبقيه في النادي للسنوات الأربع المقبلة حتى عام 2028.
وقام مدرب المنتخب الوطني الأميركي باستدعاء كوشين، المؤهّل أيضاً لتمثيل منتخبي فنزويلا وبيرو، في آخر قائميتين له، وهو قد أمضى وقتاً في السفر مع الفريق الأول كحارس مرمى ثالث، لكنه يتنافس مع أندير أسترالاجا على المركز الأول في برشلونة أتلتيك، ولعب 7 مباريات هذا الموسم.
ولدى برشلونة حالياً شكوك حول مستقبل مركز حراسة المرمى على المدى الطويل، إذ يبلغ الالماني مارك اندريه تير شتيجن 33 عاماً العام المقبل، وقد خضع في السنوات الأربع الماضية لثلاث عمليات جراحية.



برشلونة يوّقع مع الحارس الأميركي الشباب لسنوات

رياضة

كرة القدم

برشلونة

دييجو كوشين

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