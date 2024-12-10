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مانويل نوير يغيب حتى نهاية العام

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مانويل نوير يغيب حتى نهاية العام
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كرة القدم

2024-12-10 | 01:09
مانويل نوير يغيب حتى نهاية العام

غاب نوير عن الفوز في الدوري الألماني على هايدنهايم يوم السبت

سيتم استبعاد حارس مرمى بايرن ميونيخ، مانويل نوير لبقية العام، بعد تعرضه لكسر في الضلع، حسبما أكد المدرب فنسنت كومباني.
وغاب نوير عن الفوز في الدوري الألماني على هايدنهايم يوم السبت، وانضم إلى عدد من لاعبي بايرن المدرجين في قائمة الإصابات.
وأصيب الحارس البالغ من العمر 38 عاماً في المباراة التي انتهت الى الخسارة في كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن الأسبوع الماضي، بعد اصطدامه بمنافسه، وطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، وهي الأولى له على الإطلاق.
ويعاني بايرن ميونيخ من إصابة العديد من لاعبيه، وهو سيكون من دون هاري كين وجواو بالينها وألفونسو ديفيز وسيرج جنابري من بين آخرين في مباراة اليوم الثلاثاء مع شاختار دونيتسك الاوكراني، لكن مع اقتراب العطلة الشتوية، قال كومباني إنّ متصدّر الدوري قام بعمل جيد حتى الآن لتعويض الغيابات.
ويحتل البافاريون المركز 13 في دوري ابطال اوروبا بتسع نقاط، وهم خارج المراكز الثمانية الأولى المؤهلة تلقائيّاً إلى دور الـ16، فيما يحتل المضيف شاختار المركز 26 برصيد أربع نقاط، بفرق نقطتين عن مراكز التصفيات.





مانويل نوير يغيب حتى نهاية العام

رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ

مانويل نوير

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