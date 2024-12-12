فيديو - اشتباكات بين اللاعبين وجمهورهم والزوجات ضحية !!

¡INCIDENTES ENTRE HINCHAS DE VÉLEZ Y LOS JUGADORES TRAS EL PARTIDO! #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/HP1AW0bguv — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024

قفز لاعبو نادي فيليز سارسفيلد إلى مدرجات الملعب للقتال مع مشجعي فريقهم الذين كانوا يحاولون مهاجمة أقاربهم.حدث ذلك بعد المباراة التي خسر فيها فيليز (0-1) أمام سنترال قرطبة، في كأس الأرجنتين، وبدأت الحوادث عندما قام أحد هؤلاء الأقارب بتوبيخ مشجعي الفريق الذين كانوا ينتقدون أو يهينون اللاعبين في مدرجات ملعب "15 دي أبريل" في سانتا في.وذكرت "TyC Sports" أن النقاش تصاعد، فقفز بعض لاعبي الفريق مثل راندال رودريغيز وإلياس غوميز وبرايان روميرو وأوجستين بوزات وتوماس غيدارا ورودريغو بينيرو إلى المدرجات للدفاع عن أقاربهم ، وضرب جماهيرهم، وأصيبت زوجتا سانتياغو كاسيريس وجليل إلياس في الحوادث.