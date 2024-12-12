طرد رئيس إشبيلية السابق 36 مباراة رسمية !

الموعد المحدد لخيسوس نافاس لتوديع جماهيره

ستكون مباراة السبت المقبل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضد سيلتا فيغو ضمن الدوري الاسباني مميزة للغاية بالنسبة لإشبيلية.

إنه الموعد المحدد لخيسوس نافاس لتوديع جماهيره، قبل أيام قليلة مما ستكون آخر مباراة له كمحترف عندما يزور سانتياغو برنابيو.

كذلك، ستكون مباراة السبت المقبل الأولى من بين 36 مباراة رسمية يتم فيها منع الرئيس السابق خوسيه ماريا ديل نيدو بينافينتي، وهو أكبر مسؤول تنفيذي للنادي لمدة عقد من الزمان، من دخول الملعب.

وتم اتخاذ هذا القرار من قبل اللجنة التأديبية للنادي بسبب ما حدث في ديربي إشبيلية في 6 تشرين الاول - أكتوبر، عندما تورط ديل نيدو بينافينتي في مشادة قوية مع أحد محامي النادي.

وقدم ديل نيدو بينافينتي، الذي يعتبر جزءاً من الصراع على السلطة في النادي الاندلسي، استئنافا بموجب أحكام المادة 31 من اللائحة التأديبية للنادي، دون احتمالات للنجاح، والخيار الوحيد المتبقي له هو المحاكم العادية، والتي يستعد لها بالفعل.







