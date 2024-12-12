فيديو - رفض استئناف هوغو مالو المعتدي على "تميمة" !!

Al ex capitán del Celta, Hugo Mallo, se le investiga por la presunta comisión de un delito de abuso sexual a la mascota del Español (sí a la mascota) por esto. Está España para resetear y repartir de nuevo las cartas.pic.twitter.com/NeDhxgjSKb — Moscardó (@moscardol) January 30, 2024

رفضت الدائرة الثامنة في محكمة برشلونة الإقليمية، الاستئناف الذي قدمه هوغو مالو، فيما يتعلق بالوقائع التي أدين بسببها في أيلول - سبتمبر الماضي.وكانت المحكمة الجنائية رقم 19 في برشلونة أصدرت حكما يتهم اللاعب السابق بالتحرّش وارتكاب جريمة جنسية.وأكدت المحكمة، التي تألفت من ستة قضاة، بشكل كامل وبالإجماع، الإدانة التي أدرجت في الحكم الصادر قبل ثلاثة أشهر "كانت المحكمة مقتنعة تماما بأن الأحداث وقعت كما وصفتها الضحية".ومرت أكثر من خمس سنوات على ما شهدته تلك المباراة بين إسبانيول وسيلتا دي فيغو، في يوم 24 نيسان - أبريل 2019 ، وخلال التحية المعتادة بين اللاعبين، لمس قائد فريق فيغو آنذاك ثديي الفتاة كارمي كوما التي كانت دور تميمة الفريق الكاتالوني.آنذاك، رأى القاضي اتهام المدعي للاعب كرة القدم مثبتا "بقصد إرضاء مزاجه الشهواني وتقويض تعويضها الجنسي، وقد وضع يديه تحت زيها ولمس ثدييها، ما أجبر الضحية على التراجع ودفع المتهم بعيدا بيدها اليمنى".