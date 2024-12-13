برشلونة الأسوأ في سوق الانتقالات في إسبانيا

بعد مرور ثلاث سنوات على رحيل الرئيس السابق بارتوميو

لا يزال برشلونة يعاني من مشكلة الحد الأقصى للرواتب، بعد مرور ثلاث سنوات على رحيل الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، سيئ السمعة.

وبعد دراسة أجراها مرصد كرة القدم CIES حول الأرباح والخسائر الناتجة عن الانتقالات (باستثناء لاعبي الأكاديمية) منذ العام 2015 وحتّى يومنا هذا، تبين أن فياريال هو النادي الوحيد في الدوري الإسباني الذي نجح في اختراق المراكز الـ20 الأولى.

فقد احتل النادي الإسباني المركز الـ17 بعد أن باع أكثر مما أنفق بـ132 مليون يورو، ليرث شهرة إشبيلية وفالنسيا بالتعاقدات المربحة، كما تقدم ريال سوسيداد (92+ مليون يورو) وريال بيتيس (+103 مليون يورو) أداءً جيدًا في هذا الصدد.

في الطرف الآخر من المقياس، احتل برشلونة موقع رابع أسوأ فريق في الدوريات الكبرى برصيد سلبي بلغ 368 مليون يورو، خلف أندية مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

ومن بين المخالفين الآخرين في هذا الصدد ريال مدريد، الذي يبلغ رصيده السلبي 131 مليون يورو، ويأتي أتليتكو مدريد في مرتبة أقل بكثير في الترتيب، ولكن رصيده سالب 54 مليون يورو.

بالنسبة لبرشلونة وريال مدريد، هناك المشكلة الكبيرة والميزة في آن واحد، والتي تتمثل في أنّ كليهما يعتمدان على أكاديمياتهما في إنتاج اللاعبين بانتظام، وهؤلاء اللاعبون تكون أسعارهم عادة منخفضة في بداية مشوارهم الكروي.







