الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - ولاّعة في رأس الحارس .. اللاعبون يتمشّون في الملعب !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ولاّعة في رأس الحارس .. اللاعبون يتمشّون في الملعب !!
A-
A+

كرة القدم

2024-12-15 | 04:43
فيديو - ولاّعة في رأس الحارس .. اللاعبون يتمشّون في الملعب !!

أصيب حارس مرمى بوخوم بولاّعة على رأسه

أصيب حارس مرمى بوخوم بولاّعة على رأسه ألقيت من مدرجات جمهور يونيون برلين في الدقيقة 89 ما أجبر الفريقين على مغادرة الملعب بناء على طلب الحكم.
وكان باتريك دروز على وشك تسديد الكرة من ركلة مرمى في الدقيقة الأخيرة عندما أصيب بولاعة السجائر، فجلس وتلقى العلاج الطبي، فيما أوقف الحكم المباراة وأخرج الفريقين من الملعب.
بعد 25 دقيقة، استؤنفت المباراة، وتم استبدال دروز بالمهاجم فيليب هوفمان، لكن يبدو أن كلا الفريقين اتفقا على عدم محاولة التسجيل، حيث مرر اللاعبون الكرة حول الملعب، وتجولوا وتحدثوا مع خلال الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة، بينما كانوا ينتظرون الحكم لإعلان انتهاء المباراة.
وحصل ذلك لأن بوخوم كان قد أجرى التغييرات المتاحة، وقد أنهى بوخوم المباراة (1-1) ضمن الدوري الالماني بتسعة لاعبين بسبب غياب دروز وبطاقة حمراء سابقة.


فيديو - ولاّعة في رأس الحارس .. اللاعبون يتمشّون في الملعب !!

رياضة

كرة القدم

باتريك دروز

بوخوم

يونيون برلين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مارك كوكوريلا يتسبب بأزمة وشركة بوما تسخر من نفسها !!
محمد صلاح دخل نادي المائة "الحاسمة"

اقرأ ايضا في كرة القدم

مارك كوكوريلا يتسبب بأزمة وشركة بوما تسخر من نفسها !!
04:50

مارك كوكوريلا يتسبب بأزمة وشركة بوما تسخر من نفسها !!

سخرت شركة "بوما" من نفسها في إعلانها الأخير

04:50

مارك كوكوريلا يتسبب بأزمة وشركة بوما تسخر من نفسها !!

سخرت شركة "بوما" من نفسها في إعلانها الأخير

محمد صلاح دخل نادي المائة "الحاسمة"
04:40

محمد صلاح دخل نادي المائة "الحاسمة"

بالتمريرة الحاسمة التي صنعها بالأمس

04:40

محمد صلاح دخل نادي المائة "الحاسمة"

بالتمريرة الحاسمة التي صنعها بالأمس

ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد
2024-12-14

ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد

كاد عيد الميلاد المخصص لموظفي ليفربول أن يتحول الى فضيحة مدوية

2024-12-14

ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد

كاد عيد الميلاد المخصص لموظفي ليفربول أن يتحول الى فضيحة مدوية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024