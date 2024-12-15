فيديو - ولاّعة في رأس الحارس .. اللاعبون يتمشّون في الملعب !!

Acá está el momento en el que le tiran el encendedor al arquero del Bochum, Patrick Drewes. Como pasa acá, allá, y en todos lados, esto es cuestión de puntería. pic.twitter.com/ziDkkqdVz8 — Tomás Incze (@TaiLeverkusen) December 14, 2024

أصيب حارس مرمى بوخوم بولاّعة على رأسه ألقيت من مدرجات جمهور يونيون برلين في الدقيقة 89 ما أجبر الفريقين على مغادرة الملعب بناء على طلب الحكم.وكان باتريك دروز على وشك تسديد الكرة من ركلة مرمى في الدقيقة الأخيرة عندما أصيب بولاعة السجائر، فجلس وتلقى العلاج الطبي، فيما أوقف الحكم المباراة وأخرج الفريقين من الملعب.بعد 25 دقيقة، استؤنفت المباراة، وتم استبدال دروز بالمهاجم فيليب هوفمان، لكن يبدو أن كلا الفريقين اتفقا على عدم محاولة التسجيل، حيث مرر اللاعبون الكرة حول الملعب، وتجولوا وتحدثوا مع خلال الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة، بينما كانوا ينتظرون الحكم لإعلان انتهاء المباراة.وحصل ذلك لأن بوخوم كان قد أجرى التغييرات المتاحة، وقد أنهى بوخوم المباراة (1-1) ضمن الدوري الالماني بتسعة لاعبين بسبب غياب دروز وبطاقة حمراء سابقة.