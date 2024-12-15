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مارك كوكوريلا يتسبب بأزمة وشركة بوما تسخر من نفسها !!

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مارك كوكوريلا يتسبب بأزمة وشركة بوما تسخر من نفسها !!
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كرة القدم

2024-12-15 | 04:50
مارك كوكوريلا يتسبب بأزمة وشركة بوما تسخر من نفسها !!

سخرت شركة "بوما" من نفسها في إعلانها الأخير

سخرت شركة "بوما" من نفسها في إعلانها الأخير، بعد أن وضعت نفسها أمام كارثة تسويقية محتملة، بسبب تصرفات مارك كوكوريلا في المباراة التي انتهت الى فوز تشيلسي على توتنهام.
وانزلق كوكوريلا مرّتين ليتسبب في اهتزاز شباك فريقه مرتين في فوز تشيلسي (4-3) على مضيفه في ديربي لندن في نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع باللاعب الإسباني الى تغيير حذائه في منتصف المباراة.
وكان قد تمّ إطلاق أحذية الجيل التالي من "بوما فيوتشر 8" مؤخراً فقط، في الفترة التي سبقت عيد الميلاد، وكان كوكوريلا قد اختبرها في الأصل أثناء التدريب في مركز كوبهام التابع للنادي.
ويعتبر الدولي الإسباني سفير للعلامة التجارية الرياضية، لكنّ ذلك لم يمنعه من انتقاد الأحذية الجديدة التي تبلغ قيمة الزوج منها 220 جنيها إسترلينيا، والتي انتعلها ضد توتنهام، ونشر لاحقاً صورة لها وقد رماها في سلة المهملات، وكتب بجانبها "آسف من البلوز".
لكن منشور ما بعد المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي،  تسبّب بغضب الشركة فتمّ حذفه لاحقاً، وبدلاً من معاقبة سفيرها، قررت بوما السخرية من الموقف من خلال قطعة تسويقية أظهرت بشكل بارز كوكوريلا.
فقد نشرت الشركة أحدث حملاتها التسويقية أمس السبت، أي قبل استضافة تشيلسي لبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الليلة (الأحد)، وشاركت بوما لقطة تظهر كوكوريلا يقف بجوار لافتة أرضية مبللة معدلة، بدلاً من إظهار الرجل المنزلقة.
وأظهرت اللافتة بدلا من ذلك شخصا مع قصة شعر كوكوريلا الشهيرة، ووقف الظهير بجوار اللافتة الصفراء وذراعاه ممدودتان مع تعليق مثير للسخرية "إنها ليست الطريقة التي تنزلق بها، إنها الطريقة التي ترتد بها مجددا".



مارك كوكوريلا يتسبب بأزمة وشركة بوما تسخر من نفسها !!

رياضة

كرة القدم

بوما

مارك كوكوريلا

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