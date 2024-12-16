فيديو - وداع مؤثر لخيسوس نافاس في ملعب اشبيلية

في مباراته الأخيرة كمحترف على أرض "بلانكيروخوس"

كانت الجولة 17 من الدوري الاسباني على موعد مع فوز اشبيلية على ضيفه سلتا فيغو (1-0)، وعلى موعد أكثر أهمية، وهي الوداع الذي قدمه ملعب رامون سانشيز بيزخوان لنجمه المفضل خيسوس نافاس، في مباراته الأخيرة كمحترف على أرض "بلانكيروخوس".

وسوف يظل هذا اليوم في الذاكرة لفترة طويلة، حيث كان غنياً بالرمزية مع "الكابتن"، باعتباره البطل الحقيقي، الذي سيكون لديه مباراة أخرى أخيرة قبل تعليق حذائه إلى الأبد، حيث يواجه اشبيلية مضيفه ريال مدريد يوم الأحد المقبل في سانتياغو برنابيو.

جزء من الإرث الذي لا يمحى الذي تركه لاعب لوس بالاسيوس سيكون حاضرا أيضا في الملعب، حيث تبرع نافاس بآخر مجموعة له وشارة للمتحف الموجود في غرفة الانتظار في سانشيز بيزخوان، في حفل قصير مع الرئيس خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو، نشره إشبيلية على شبكاته الاجتماعية.



