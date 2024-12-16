نجم يوفنتوس وأتالانتا يعتزل مُبكراً بسبب مرض نادر

ظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي مع ماوريتسيو ساري

أعلن سيمون موراتوري، لاعب يوفنتوس وأتالانتا السابق، اعتزاله كرة القدم الاحترافية، عن عمر يناهز 26 عاماً، بسبب ورم في المخ، تم تشخيصه قبل ثلاث سنوات، منعه من العودة إلى أرض الملعب.

تغيرت حياة موراتوري، وهو لاعب شاب في يوفنتوس، ظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي مع ماوريتسيو ساري، وفاز بلقب "السكوديتو" في العام 2020.

وقبل 3 سنوات، تم تشخيص إصابته بورم عصبي في البطين الأيسر، وهو ورم عدواني نادر جدا عند البالغين أجبره على البدء من الصفر.

منذ تلك اللحظة، انتهت مسيرة كرة القدم للاعب البالغ من العمر 23 عاما، وكانت آخر مباراة له في 10 تشرين الاول - أكتوبر 2021 مع تونديلا البرتغالي ، حيث كان معارا من أتالانتا.

في بيان مطول، استعرض اللاعب السابق وضعه الصعب، وكيف أنه، على الرغم من محاولته، لم يتمكن من اللعب مرة أخرى، وكيف كان عليه أن يتعلم التحدث والكتابة والجري مرة أخرى.

وبعد أن تغلب على مرضه، أعرب عن امتنانه لما مر به "أنا ممتن لكل ما فعلته وحققته في هذا المستطيل الأخضر، مع زملائي في الفريق، الذين أصبحوا فيما بعد أصدقائي، لقد كانت سنوات رائعة، الملعب، غرفة الملابس، الشغف ... هذه أشياء يصعب تفسيرها إذا لم تختبرها بشكل مباشر".







