رحل في سنّ 15 عاماً .. وست هام يودّع حارس الشاب

مر حارس المرمى الشاب بغرفة العمليات سبع مرات

دخل نادي وست هام الانجليزي وفريقه الاول بقيادة المدرب الاسباني جولين لوبيتيغي في حالة حداد، بعد أن توفي أوسكار فيرس، حارس مرمى تحت 15 عاماً، اثر "معركة شجاعة مع السرطان".

وكان فيرس يعاني من ورم في المخ، بلغ طوله سبعة سنتيمترات، منذ آب - أغسطس 2023، ما تسبب له بالصداع النصفي والصداع الشديد.

وبمجرد اكتشاف المرض، والذي استغرق بعض الوقت، مر حارس المرمى الشاب بغرفة العمليات سبع مرات، كما خضع للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، ولكن دون جدوى.

وقال مارك نوبل، الكابتن السابق والمدير الرياضي الحالي في وست هام الملقب بالمطارق "كان أوسكار محبوبا من قبل الجميع في الأكاديمية، لم يكن حارس مرمى رائعا فحسب، بل كان (مطرقة) حقيقية وشاب رائع، سيفتقده بشدة كل من كان من يسعد بمعرفته".









