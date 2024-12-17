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تعرّف على منافس ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

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تعرّف على منافس ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال
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كرة القدم

2024-12-17 | 01:23
تعرّف على منافس ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

أول نادٍ مكسيكي يصل إلى نهائي كبير

باتشوكا، هو أول نادٍ مكسيكي يصل إلى نهائي كبير، أي كأس القارات لكرة القدم ...
مع ستة ألقاب في دوري أبطال الكونكاكاف، وسبعة ألقاب في الدوري المكسيكي لكرة القدم، يتطلّع باتشوكا، الذي يُطلق على نفسه لقب "فريق المكسيك" إلى كتابة فصل جديد في كرة القدم المكسيكية يوم غد الأربعاء، خاصّة أنّه أوّل فريق مكسيكي يشارك في مسابقة كبرى للأندية تابعة للاتحاد الدولي (فيفا)، ويواجه ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الدوحة.
ولم يكن أحد يتوقع فوز فريق الدوري المكسيكي على بوتافوجو الفائز بكوبا ليبرتادوريس بهذه السهولة في دور الثمانية، ثمّ احتاج فريق المدرب جييرمو ألمادا إلى ركلات الترجيح للفوز على الأهلي بطل إفريقيا في الدور قبل النهائي يوم السبت الماضي ليضمن مقعداً في نهائي كأس القارات 2024.
لم يكن باتشوكا مرشّحاً على الإطلاق للتأهل إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال، إذ كان على الفريق القادم من هيدالغو أن يتغلّب على كلوب أميركا في الدور نصف النهائي من دوري أبطال الكونكاكاف قبل أن يهزم كولومبوس كرو المرشّح بقوة (3-0) في المباراة النهائية.
يشتهر باتشوكا في كرة القدم المكسيكية بتركيزه على تطوير المواهب الشابّة من خلال نظام أكاديمية الشباب المشهود له، ويُعدّ إلياس مونتييل، لاعب الوسط المهاجم الموهوب البالغ من العمر 19 عاماً، أفضل مثال على نوعيّة لاعبي كرة القدم الذين يخرّجهم النادي.
ومن المقرر أن يبدأ اللاعب أساسياً يوم الأربعاء على ملعب لوسيل، وتتمثّل سياسة النادي في تدعيم المواهب الشابّة والمحلّية بلاعبين دوليّين بارزين، وقد لعب كل من أسامة الإدريسي وسالومون روندون دورًا فعّالاً في تطور الفريق حيث يتمتّع كلاهما بخبرة كبيرة في كرة القدم الأوروبية.
ويقود الفريق المدرّب غييرمو ألمادا الذي لعب دوراً محوريّاً في تحسين مستوى فريقه في هذه البطولة على الرغم من الأداء الضعيف في الموسم الأخير من دوري الدرجة الأولى المحلي.
ويدخل ريال مدريد مباراة الأربعاء كمرشح قوي لإضافة كأس الإنتركونتيننتال إلى كأس السوبر الأوروبي هذا الموسم، لكنّ باتشوكا يستمتع بدور "المستضعف" ولن يكون منافساً سهلاً لـ"لوس بلانكوس".





تعرّف على منافس ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

كأس الإنتركونتيننتال

باتشوكا

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