4 إحصائيات تظهر المشاكل التي يعاني منها هانسي فليك في برشلونة

بدأ برشلونة هذا الموسم بأفضل مستوى له بقيادة الالماني هانسي فليك

بدأ برشلونة هذا الموسم بأفضل مستوى له، بقيادة الالماني هانسي فليك، وبلغ ذروته في الفوز على بايرن ميونيخ وريال مدريد، لكن الأمور سارت بشكل سيّئ في الدوري الإسباني منذ تلك المرحلة القوية.

وجاءت الهزيمة الأخيرة، يوم الأحد، أمام ليجانيس، لتحسم فوزاً واحداً فقط في ست مباريات على المستوى المحلي، وهي سلسلة من النتائج التي أدت إلى فقدان الفريق 13 نقطة، لكن هذه الأرقام ليست الأكثر إثارة للقلق.

فكما أشارت صحيفة "سبورت"، يمتلك برشلونة 38 نقطة من مبارياته الـ18 الأولى، وهو عدد النقاط نفسه الذي حصده الفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز العام الماضي، في موسمٍ وصفته الصحافة بالكارثي في نهايته.

ويتأخر الفريق بسبع نقاط عن الموسم الذي فاز فيه بالدوري مع تشافي، لكنّه سجّل 16 هدفاً أكثر واستقبلت شباكه هدفاً أقل من الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أنّه في المرّة الأخيرة التي مرّ فيها برشلونة بمثل هذا المستوى السيئ، طرد رونالد كومان، كما أبرزت "ماركا" أنه خلال الجولات الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني، لم يحصل أي فريق على نقاط أقلّ من تلك التي حصل عليها برشلونة.

فقد حصل كل من فالنسيا وألافيس على ثلاث نقاط، مع وجود شكوك حول استمرار المدرّبين روبن باراخا، وتشاكو كوديه الذي تم تعيينه مؤخراً.

مشكلة أخرى تواجه فليك هي عدم قدرته على التعامل مع "اللحظات الصعبة"، فمنذ عودة الفريق في بداية الموسم أمام رايو فاليكانو وفالنسيا في آب - أغسطس، لم يتمكن برشلونة من الحصول على نقطة واحدة من المباريات التي تأخّر فيها، ضدّ كلّ من موناكو وأوساسونا وريال سوسيداد ولاس بالماس وليجانيس.

ويواجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد مساء السبت، وسيفتقد الفريق الكاتالوني لاعبه لامين يامال بسبب الإصابة، في مواجهة هامة في السباق على اللقب، وإذا لم يجد اللاعبون وفليك طريقة لتعويض معاناتهم الأخيرة، فإن السباق سينتهي بالنسبة للبلاوجرانا عاجلًا وليس آجلاً.







