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برشلونة على بعد خطوة من ضمّ موهبة برتغاليّة متميّزة

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برشلونة على بعد خطوة من ضمّ موهبة برتغاليّة متميّزة
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كرة القدم

2024-12-17 | 01:58
برشلونة على بعد خطوة من ضمّ موهبة برتغاليّة متميّزة

مسيرة الشاب البرتغالي غريبة

واصل ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، سعيه للتعاقد مع المواهب الصاعدة من الناشئين، حيث التقى يوم أمس الاثنين الجناح البرتغالي كاردوسو فاريلا.
واللاعب صاحب الـ16 عاماً بلا نادٍ في الوقت الحالي، وقد التقى ديكو بوكيل أعماله، ودارت المناقشات حول صفقة محتملة، ثمّ شوهد فاريلا في منشآت النادي، وتقول صحيفة "سبورت" إنّ الطرفين على بعد خطوة واحدة من التوصّل إلى اتفاق.
مسيرة الشاب البرتغالي غريبة، فقد كان في السابق أحد أكثر المواهب المرغوبة في أوروبا، ويمتلك 22 مباراة دوليّة مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً.
ولكن، بعد أن أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقاله من بورتو إلى دينامو أودرانسكي أوبريز الكرواتي الذي يلعب في الدرجة الرابعة، أصبح لاعباَ حراً.
وأفادت تقارير أنّ أتلتيكو مدريد وريال مدريد أبديا اهتمامهما بضمّه في الماضي، بينما كان الهدف من الانتقال إلى كرواتيا أن يكون جسراً قبل الولوج إلى الدوري الألماني، علماً أن وكيل أعمال اللاعب هو أندي بارا، الذي يمثّل أيضاً داني أولمو وميكاييل فاي.




برشلونة على بعد خطوة من ضمّ موهبة برتغاليّة متميّزة

رياضة

كرة القدم

ديكو

برشلونة

كاردوسو فاريلا

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