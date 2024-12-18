فيديو - كريستيانو جونيور في الرياض يفاوض لشراء السيارة

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جونيور ابن كريستيانو رونالدو يبي يشتري سيارة

G63 AMG مع لوحة رقم فردي [ س ك س 6 ]



قيمة السيارة 2،265.000 💰😨😨

اللوحة تتجاوز قيمتها 500 الف ﷼ 🔥 pic.twitter.com/r8wespoKoi — بدر ★ (@iiiib9) December 16, 2024

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو جونيور، الذي يلعب ضمن الفئات العُمرية في نادي النصر السعودي.وكان جونيور يتجول في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، حين توقف مع أحد أصدقائه أمام سيارة "مرسيديس" من طراز G63 AMG الفخم، البالغة قيمتها نحو 2.265 مليون دولار، فأعجبته وبادر الى الحديث مع صاحبها راغباً في شرائها.وتفاعل الرجل بلطافة وسأل "وين أبوك؟ تريد شراء السيارة؟ باللوحة أم دون لوحة؟"، علماً أن اللوحة ثمنها نحو 500 ألف ريال سعودي، فعرض عليه كريستيانو جونيور أن يتم استبدال السيارة بسيارة أخرى مركونة بالقرب منهما، وهي ملك لصديق نجل رونالدو.