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ماذا يحدث بين لاعبي النادي الأهلي المصري؟

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ماذا يحدث بين لاعبي النادي الأهلي المصري؟
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كرة القدم

2024-12-19 | 02:03
ماذا يحدث بين لاعبي النادي الأهلي المصري؟

نشر النادي الأهلي المصري بيانا رسميا

نشر النادي الأهلي المصري بيانا رسميا قال فيه "كشف محمد رمضان، المدير الرياضي في النادي، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب عمر كمال عبد الواحد جاءت نتيجة انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام".
وأضاف "تعرض لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد، وحصل على راحة (الخميس) على أن ينتظم في التدريبات يوم الجمعة".
وختم "نفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت وسائل إعلام مصرية تداولت خبراً مفاده أن عمر كمال عبد الواحد دخل في شجار وصل إلى الاشتباك بالأيدي مع أحد زملائه في التدريبات، فأصيب في يده، الأمر الذي استلزم نقله سريعاً إلى المستشفى لتتم خياطة الجرح بـ16 غرزة.
ورد الأهلي على ما تردد حول غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، لفترة طويلة بسبب إصابة قوية، وقال في بيان "أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران اليوم عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى".
وتابع "الكدمة تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، والتي تزول تدريجيا، وحالته مطمئنة، وسوف ينتظم الشناوي مع زملائه في مران الفريق يوم الجمعة، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا".





ماذا يحدث بين لاعبي النادي الأهلي المصري؟

رياضة

كرة القدم

الأهلي المصري

عمر كمال عبد الواحد

محمد الشناوي

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