الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

ألفارو موراتا يمول بناء ملعب دمرته العاصفة "دانا"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ألفارو موراتا يمول بناء ملعب دمرته العاصفة &quot;دانا&quot;
A-
A+

كرة القدم

2024-12-20 | 02:48
ألفارو موراتا يمول بناء ملعب دمرته العاصفة "دانا"

اجتاحتها الفيضانات وتسبّبت بدمار هائل وخسائر في الأرواح

في بداية شهر تشرين الثاني - نوفمبر الفائت، تعرضت إسبانيا، وخاصة منطقة فالنسيا، الى الدمار بسبب الإعصار "دانا"، حيث اجتاحتها الفيضانات، وتسبّبت بدمار هائل وخسائر في الأرواح، وكانت مدينة ألدايا من بين المدن المتضررة، وانتهى الأمر بتدمير ملعب كرة القدم المحلي فيها نتيجة للطقس القاسي.
والآن، تُبذل الجهود لترميم الملعب، ولحسن الحظ، سيحدث ذلك قريباً، وكلّ ذلك بفضل ألفارو موراتا، مهاجم ميلان والمنتخب الإسباني، حيث أفادت تقارير صحفية أن مؤسسته ستمول إعادة بناء ملعب كرة القدم، وتأهيل غرف الملابس الخاصّة به.
والتقى أعضاء المؤسسة بأشخاص مرتبطين بالبلدة، وناديها يو دي ألدايا، وقيل أنّ المشروع سيكلّف في المجمل 300 ألف يورو.
يُشار إلى أن نادي المدينة قال أنّه ممتن إلى الأبد لموراتا والمؤسسة على مساعدتهم، وهي قصة أخرى من قصص التضامن التي ظهرت من إسبانيا وسط الدمار الذي تسببت فيه العاصفة.





ألفارو موراتا يمول بناء ملعب دمرته العاصفة "دانا"

رياضة

كرة القدم

ألفارو موراتا

ميلان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما الذي يوحّد جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد؟
كيليان مبابي يقدم هدية الى زملائه في ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما الذي يوحّد جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد؟
02:52

ما الذي يوحّد جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد؟

مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول سيجتمعون معاً

02:52

ما الذي يوحّد جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد؟

مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول سيجتمعون معاً

كيليان مبابي يقدم هدية الى زملائه في ريال مدريد
02:47

كيليان مبابي يقدم هدية الى زملائه في ريال مدريد

لم تكن بداية كيليان مبابي في ريال مدريد سهلة

02:47

كيليان مبابي يقدم هدية الى زملائه في ريال مدريد

لم تكن بداية كيليان مبابي في ريال مدريد سهلة

[
02:29

[

مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول سيجتمعون معاً

02:29

[

مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول سيجتمعون معاً

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024