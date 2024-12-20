ألفارو موراتا يمول بناء ملعب دمرته العاصفة "دانا"

اجتاحتها الفيضانات وتسبّبت بدمار هائل وخسائر في الأرواح

في بداية شهر تشرين الثاني - نوفمبر الفائت، تعرضت إسبانيا، وخاصة منطقة فالنسيا، الى الدمار بسبب الإعصار "دانا"، حيث اجتاحتها الفيضانات، وتسبّبت بدمار هائل وخسائر في الأرواح، وكانت مدينة ألدايا من بين المدن المتضررة، وانتهى الأمر بتدمير ملعب كرة القدم المحلي فيها نتيجة للطقس القاسي.

والآن، تُبذل الجهود لترميم الملعب، ولحسن الحظ، سيحدث ذلك قريباً، وكلّ ذلك بفضل ألفارو موراتا، مهاجم ميلان والمنتخب الإسباني، حيث أفادت تقارير صحفية أن مؤسسته ستمول إعادة بناء ملعب كرة القدم، وتأهيل غرف الملابس الخاصّة به.

والتقى أعضاء المؤسسة بأشخاص مرتبطين بالبلدة، وناديها يو دي ألدايا، وقيل أنّ المشروع سيكلّف في المجمل 300 ألف يورو.

يُشار إلى أن نادي المدينة قال أنّه ممتن إلى الأبد لموراتا والمؤسسة على مساعدتهم، وهي قصة أخرى من قصص التضامن التي ظهرت من إسبانيا وسط الدمار الذي تسببت فيه العاصفة.











