ليبرون وفيران توريس شريك في البادل تنس

حضر مهاجم برشلونة ربع نهائي نهائيات البادل

لم يرغب فيران توريس، في تفويت نهائيات البادل، على بُعد أمتار قليلة من المكان الذي سيلعب فيه الليلة في المباراة الكبيرة مع فريقه برشلونة ضد أتتليتكو مدريد في الدوري.

حضر مهاجم برشلونة ربع نهائي نهائيات البادل وقضى بعض الوقت مع خوان ليبرون، الذي يلعب على لقب دورة الماسترز.

وكتب توريس على شبكاته الاجتماعية "إنه لأمر رائع أن أراك يا خوانيتو هنا وسأراك غدا (اليوم) في مونتجويك"، حيث منح الى ليبرون قميص المنتخب الإسباني الذي حاز على لقب بطولة أوروبا الصيف الماضي في ألمانيا، وردّ له الأخير بمنحه مضربه الجديد ، الذي تم تقديمه قبل بضعة أسابيع في ميلانو.







