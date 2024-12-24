فيديو - ميسي لا يفارق رونالدو حتى في اليوتيوب

جاء التحدي تحت عنوان "كم عدد حراس المرمى اللازمين لإيقاف رونالدو؟"

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، عبر قناته على منصة يوتيوب، مقطع فيديو للتحدي الذي شارك فيه مع المؤثر الأميركي صانع المحتوى الشهير مستر بيست وعدد من أصدقائهما، وأقيم على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وجاء التحدي تحت عنوان "كم عدد حراس المرمى اللازمين لإيقاف رونالدو؟"، حيث يعمد كريستيانو الي التسجيل أمام عدد متغير من الحراس.

وخلال احدى التسديدات، قال مستر بيست لرونالدو وهو يضحك "نولان (أحد مرافقيه) يقول إنه لا يحبك، لأنه يعتقد أنك لست الأفضل على الإطلاق، بل ميسي هو الأفضل"، فردّ كريستيانو على الاستفزاز وهو يضحك بشدة "من قال إن ميسي أفضل مني؟".

وحتى لحظة نشر هذا التقرير، كان قد شاهد الفيديو 4.7 مليون شخص، في تعبير عن قيمة التنافس الذي استمر لسنوات طويلة بين ميسي ورونالدو.









