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فيديو - نتائج .. فئران .. تسرّب مياه: مانشستر يونايتد وفضائح لا تنتهي

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فيديو - نتائج .. فئران .. تسرّب مياه: مانشستر يونايتد وفضائح لا تنتهي
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كرة القدم

2024-12-24 | 01:36
فيديو - نتائج .. فئران .. تسرّب مياه: مانشستر يونايتد وفضائح لا تنتهي

تتواصل معاناة مانشستر يونايتد الفنية في الموسم الحالي

تتواصل معاناة مانشستر يونايتد الفنية في الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أعياد الميلاد، وذلك للمرة الأولى في تاريخُه، بعدما جمع 22 نقطة، وهو تلقى الهزيمة السابعة هذا الموسم على يد بورنموث بثلاثية نظيفة في ملعبه أولد ترافورد.
وظهرت المعاناة الأخرى خلال المؤتمر الصحفي للبرتغالي روبن أموريم، مدرب الفريق، حين حصل تسرب للمياه من السقف في قاعة المؤتمرات، لتستمر المشاهد المؤسفة والفاضحة التي لا تليق بهذا النادي العريق.
وأظهرت عدسات التلفزيون وكاميرات المصورين المياه وهي تتساقط من فجوة في السقف من خلال الإضاءة، وسبقها صورة لفأر ميت أسفل أحد مقاعد ملعب أولد ترافورد خلال إحدى مباريات الفريق الأوروبية، وفأر آخر يتجول في أرض الملعب في المباراة نفسها.



فيديو - نتائج .. فئران .. تسرّب مياه: مانشستر يونايتد وفضائح لا تنتهي

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي الممتاز

أولد ترافورد

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