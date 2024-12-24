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صورة رائعة لمجموعة ميسي من "القمصان ذات الألقاب"

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صورة رائعة لمجموعة ميسي من &quot;القمصان ذات الألقاب&quot;
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كرة القدم

2024-12-24 | 01:41
صورة رائعة لمجموعة ميسي من "القمصان ذات الألقاب"

شارك ليونيل ميسي متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي صورة

شارك ليونيل ميسي متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تظهر إحدى المساحات التي يعتز بها في منزله، والتي تحتوي على مجموعة القمصان التي ارتداها وهو يمثّل المنتخب الأرجنتيني.
في الصورة، يمكن ملاحظة أنّ ميسي قسّم قمصانه إلى مجموعات بحسب الألقاب الثلاثة الكبرى التي فاز بها مع منتخبه الوطني، أي كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022 وكوبا أميركا 2024، وجميعها موضوعة في إطارات وعليها المنافس الذي واجهه المنتخب والنتيجة النهائية للمباراة.
وفي المجموع، يمكن مشاهدة 20 قميصا تاريخيا، تشكّل جزءًا من مجموعة ليو ميسي الأكثر جاذبية والتي تضمّ العديد من القمصان.




صورة رائعة لمجموعة ميسي من "القمصان ذات الألقاب"

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

المنتخب الأرجنتيني

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