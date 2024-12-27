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بيكفورد المُهرّج وزجاجة المياه دمّرا هالاند ومانشستر سيتي

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بيكفورد المُهرّج وزجاجة المياه دمّرا هالاند ومانشستر سيتي
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كرة القدم

2024-12-27 | 01:20
بيكفورد المُهرّج وزجاجة المياه دمّرا هالاند ومانشستر سيتي

خلال المباراة التي انتهت أمس الى تعادل الفريقين (1-1)

لعبت زجاجة المياه الخاصة بحارس مرمى ايفرتون، الدولي جوردان بيكفورد، في التصدّي للكرة التي سددها من علامة الجزاء، مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، خلال المباراة التي انتهت أمس الى تعادل الفريقين (1-1) في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقبل التسديد، قام بيكفورد بحركات ساخرة للتأثير على تركيز هالاند وتشتيت انتباهه، حيث مدّ لسانه وأخرج عينيه بشكل مضحك.
وبعد التسديد، تبين أن زجاجة المياه الخاصة ببيكفورد، تحتوي على بيانات عن منفذي ركلات الجزاء في مانشستر سيتي، والجهة المفضلة لكل منهم.



بيكفورد المُهرّج وزجاجة المياه دمّرا هالاند ومانشستر سيتي

رياضة

كرة القدم

ايفرتون

جوردان بيكفورد

مانشستر سيتي

إيرلينغ هالاند

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