فيديو - نيمار أبٌ لمرّة رابعة .. مع 3 نساء

Neymar will have another daughter with Bruna ❤️ pic.twitter.com/oJZdzdP4Un — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 26, 2024

أعلن نيمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيصبح أبًا للمرة الرابعة، حيث ينتظر فتاة من شريكته المؤثرة البرازيلية برونا بيانكاردي.فقد نشر المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 32 عاماً، على حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو من حفل الكشف عن جنس الطفل ، حيث أمكن رؤية شرائط وردية تعلن عن وصول فتاة، وأعلن نيمار أنه يعيش "مرحلة ممتعة للغاية" مع عائلته.وهذه هي الابنة الثانية للزوجين الشابين، اللذين مرا قبل بضعة أشهر بأزمة أبقتهما منفصلين لعدة أشهر، بعد أن أصبح معروفاً أن المهاجم ينتظر فتاة نتيجة علاقة عابرة مع عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي، علماً أن لديه ابناً يبلغ من العمر 12 عاماً من مؤثرة أخرى، هي مواطنته كارول دانتاس.