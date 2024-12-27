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فيديو - نيمار أبٌ لمرّة رابعة .. مع 3 نساء

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فيديو - نيمار أبٌ لمرّة رابعة .. مع 3 نساء
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كرة القدم

2024-12-27 | 01:23
فيديو - نيمار أبٌ لمرّة رابعة .. مع 3 نساء

ينتظر فتاة من شريكته المؤثرة البرازيلية برونا بيانكاردي

أعلن نيمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيصبح أبًا للمرة الرابعة، حيث ينتظر فتاة من شريكته المؤثرة البرازيلية برونا بيانكاردي.
فقد نشر المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 32 عاماً، على حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو من حفل الكشف عن جنس الطفل ، حيث أمكن رؤية شرائط وردية تعلن عن وصول فتاة، وأعلن نيمار أنه يعيش "مرحلة ممتعة للغاية" مع عائلته.
وهذه هي الابنة الثانية للزوجين الشابين، اللذين مرا قبل بضعة أشهر بأزمة أبقتهما منفصلين لعدة أشهر، بعد أن أصبح معروفاً أن المهاجم ينتظر فتاة نتيجة علاقة عابرة مع عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي، علماً أن لديه ابناً يبلغ من العمر 12 عاماً من مؤثرة أخرى، هي مواطنته كارول دانتاس.


فيديو - نيمار أبٌ لمرّة رابعة .. مع 3 نساء

رياضة

كرة القدم

نيمار

برونا بيانكاردي

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