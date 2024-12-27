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فيديو - يامال بين الأفاعي يُطعم شبل النمر

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فيديو - يامال بين الأفاعي يُطعم شبل النمر
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كرة القدم

2024-12-27 | 01:37
فيديو - يامال بين الأفاعي يُطعم شبل النمر

يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل

يقضي لاعبو برشلونة إجازتهم، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل للتحضير للمباراة الأولى ضد بارباسترو في كأس ملك اسبانيا.
وحتى ذلك الحين، يستمتع اللاعبون ببضعة أيام راحة، وقد استغل لامين يامال الوقت للذهاب إلى دبي، حيث قام بعدة أنشطة بينها زيارة حديقة للحيوانات البرية.
وقضى لاعب برشلونة وقتاً رائعاً، وأتيحت له الفرصة لإطعام شبل نمر وبعض الأسود، كما شوهد وهو يحمل أفعى ضخمة مع العديد من الأصدقاء.
 
كما شوهد لامين وهو يرتدي حذاء تقويم العظام في ساقه اليمنى، بعد أن تعرض لالتواء في كاحله في المباراة ضد ليجانيس، وهو ينتعل الحذاء لحماية نفسه.
ولم يتمكن لامين من اللعب في آخر مباراة في الدوري ضد أتليتكو مدريد، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتمكن من اللعب في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني ضد أتليتيك بيلباو في الثامن.




فيديو - يامال بين الأفاعي يُطعم شبل النمر

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

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