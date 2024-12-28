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اعتقال 73 شخصاً وتفكيك شبكة هرّبت ملابس رياضية الى أوروبا

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اعتقال 73 شخصاً وتفكيك شبكة هرّبت ملابس رياضية الى أوروبا
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كرة القدم

2024-12-28 | 08:15
اعتقال 73 شخصاً وتفكيك شبكة هرّبت ملابس رياضية الى أوروبا

فككت الشرطة شبكة شركات يزعم أنها أدخلت 2000 طن من ملابس كرة القدم

فككت الشرطة الاسبانية شبكة شركات يزعم أنها أدخلت 2000 طن من ملابس كرة القدم المقلدة وحقائب اليد الفاخرة والأحذية والساعات والهواتف الراقية إلى أوروبا منذ العام 2023، في عملية تم خلالها اعتقال 73 شخصاً والتحقيق في تورط تسعة عشر آخرين.
خلال العملية التي نسقها اليوروبول والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، تم إجراء 34 تفتيش في مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية وسرقسطة وجزر البليار ومورسيا وتاراغونا وغوادالاخارا وقادس وسانتا كروز دي تينيريفي، حيث استولى الضباط على 300 ألف قطعة، وفقاً للمديرية العامة للشرطة.
ومكّن التحقيق، الذي بدأ في منتصف 2023 في إطار مراقبة المنظمات والجماعات الإجرامية المتمركزة في أوروبا والمرتبطة بتصنيع وتوزيع المنتجات المقلدة، من تحديد مجموعة من الشركات الأوروبية المقيمة في إسبانيا والمتخصصة في استيراد كميات هائلة من الملابس والإكسسوارات المقلدة من الصين.
وكانت الشبكة مسؤولة عن توزيع السلع المقلدة وبيعها لاحقا في المناطق والمدن السياحية في الاتحاد الأوروبي، ومن خلال الملفات الشخصية والشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية.
أما البضائع المضبوطة فبغ وزنها 117 مليون كيلوغراماً، وتم الاعلان ان قيمتها السوقية تبلغ 12.5 مليون يورو.







اعتقال 73 شخصاً وتفكيك شبكة هرّبت ملابس رياضية الى أوروبا

رياضة

كرة القدم

اليوروبول

المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال

OLAF

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