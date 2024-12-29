سجن رئيس أكبر وأعرق الأندية في المغرب بسبب شركة تأمين

ثلاث سنوات ونصف وتعويض مالي بنحو 200 ألف دولار

أعلنت المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء قرارها بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها مائة دولار وتعويض مالي بنحو 200 ألف دولار للحق المدني لمحمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي.

وتضمنت الاتهامات التي تقدمت بها احدى شركات التأمين وتم اثباتها في حق أوزال، البالغ 85 عاماً، خيانة الأمانة والاحتيال وإصدار شيكات من دون رصيد.

وتم إحضار أوزال الذي ترأس الرجاء، أحد أعرق أندية لكرة القدم في المغرب في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى المحكمة على كرسي متحرك، كونه في وضع صحي مترد، كما تولى رئاسة اللجنة المؤقتة التي قادت النادي في العام 2018.







