ما هي وجهة المهاجم الثالث الأغلى في تاريخ باريس سان جيرمان؟

دفع بطل فرنسا مبلغا ضخما قبل عام ونصف فقط لضمّه

من المقرر أن يغادر راندال كولو مواني باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن تم استبعاد المهاجم، الذي دفع بطل فرنسا مبلغا ضخما قدره 95 مليون يورو قبل عام ونصف فقط لضمّه، من آخر مواجهتين لفريقه بقيادة المدرب الاسباني لويس إنريكي، ضد ليون وموناكو.

والحقيقة هي أن كولو مواني، 26 عاما، لم يبرر أبدا الثمن الباهظ الذي دفعه باريس سان جيرمان لأجله، والذي جعله ثالث أغلى تعاقد بعد كيليان مبابي (180 مليون يورو) ونيمار جونيور (222 مليوناً).

وعلى الرغم من أدائه الضعيف في باريس، حيث سجل 11 هدفا في 54 مباراة، لا يزال اللاعب مطلوباً، حيث تردد أن أندية بايرن ميونيخ ويوفنتوس وميلان وأرسنال أعربت عن اهتمامها بضمه في الأيام المقبلة، حيث سيكون المبلغ المطلوب هو أربعة ملايين يورو مقابل إعارته حتى 30 حزيران - يونيو 2025 المقبل.









