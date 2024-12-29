مقتل حارس مرمى ناشيء ليلة عيد الميلاد

كان يحلم بأن يصبح حارس مرمى محترف في بلده الأم

وقع حادث مؤسف في عيد الميلاد، راح ضحيته شاب صغير، كان يحلم بأن يصبح حارس مرمى محترف في بلده الأم.

فقد اختصرت رصاصة أحلام جيرال فروست، الذي فقد حياته يوم الأربعاء 25 كانون الأوّل - ديسمبر، وعمره 14 عاماً فقط، لتدخل كرة القدم في أوروجواي في حالة حداد في الأيام الأخيرة من العام 2024، بعد أن قُتل لاعب كرة القدم في مونتفيديو سيتي في خضم احتفالات أعياد الميلاد.

ووفقا للبرنامج الإخباري "تيلينوتشي"، راح جيرال ضحية عندما حاول التدخل في شجار تورّطت فيه والدته في قطاع نويفو إيلاوري في مونتيفيديو، عاصمة أوروجواي، فأصابته الرصاصات في الصدر والبطن، وفقد حياته على الفور، رغم جهود والده لإنعاشه.

وأحدثت وفاة المراهق تأثيرا كبيرا في أوساط كرة القدم المحلية، حيث عبّر ناديه عن أسفه من خلال منشور مؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي.









